Cimitile (NA): I bambini della quinta B della F.lli Mercogliano in gita virtuale. VIDEO

di Felice Sorrentino

L’emergenza sanitaria e la conseguente chiusura delle scuole, ha fatto sì che venissero ovviamente annullate le gite scolastiche programmate. Le insegnanti della scuola primaria F.ll Mercogliano di Cimitile però, non si sono rassegnate all’idea di rinunciare a ciò che gli alunni avrebbero potuto e dovuto apprendere da tale esperienza e hanno realizzato un video insieme ai bambini di quinta .“Una gita scolastica virtuale”

Il video didattico è frutto di attività laboratoriali, realizzato dai docenti e dagli alunni della classe quinta B della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale “Fr.lli Mercogliano – Guadagni” di Cimitile (NA). L’idea progettuale è nata in seguito all’emergenza Covid 19, con conseguente chiusura delle scuole su tutto il Territorio nazionale, nell’ambito della didattica a distanza . Gli alunni e i docenti della classe V B avevano concordato, nella Progettazione annuale per l’a.s. 2019/2020, di fare un viaggio di due giorni con pernottamento nell’affascinante città di Matera.

Tutto ciò non è stato possibile per ovvi motivi, ma i docenti non si sono arresi!

Così hanno pensato di effettuare la gita scolastica mancata in modalità virtuale. Il lavoro di ricerca ha consentito agli alunni, seppure con l’immaginazione, la conoscenza storico-geografica della città di Matera.







adsense – Responsive – Post Articolo