CIMITILE. Paese in lutto per la morte di don Michele Lombardi. Domani i funerali celebrati dal Vescovo Marino

di Nicola Valeri

Don Michele, originario di Cimitile dove è stato anche parroco di lungo corso. Don Michele è stato, appunto parroco di San Felice in Pincis dove domani alle 16 sono previsti i funerali il cui rito sarà officiato dal Vescovo di Nola Francesco Marino. La salma giungerà da Visciano dove Don Michele ha trascorso gli ultimi anni presso la casa di riposo “Villa del Carpine” attigua al Santuario della Madonna Consolatrice del Carpinello assistito dalle suore Piccole Epistole della Redenzione. Don Michele è stato anche parroco a Nola nella Parrocchia Maria SS della Stella e a Brusciano per concludere la sua vita pastorale nella sua Cimitile dove la comunità di San Felice in Pincis più che commossa si riunirà nella Chiesa dove Don Michele è stato parroco per l’estremo saluto. Don Michele è stato anche uno dei parroci vicini a Padre Arturo (in questo foto) fondatore della Piccola Opera della Redenzione e ha voluto trascorrere gli ultimi anni della sua vita terrena a VISCIANO, presso Villa del Carpine.

