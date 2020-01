CIMITILE. Scompare da casa Francesco Panico, l’uomo è affetto da vuoti di memoria. Aiutateci a ritrovarlo

🔊 Ascolta l'articolo

L’appello è stato lanciato dalla famiglia dell’uomo che da questa mattina, oggi 21 gennaio 2020, intorno alle 11,30 a bordo di una Fiat Panda di colore bianco, targata DF 007 CP ha fatto perdere le sue tracce. L’uomo che abita a Cimitile in via Gramsci 29 soffre di Alzheimer. La famiglia chiede di condividere la notizia affinché si riesca a ritrovarlo sano e salvo. “Chiunque lo vede chiedo di fermarlo e avvisarci subito o in alternativa chiamare il 112 in quanto è stata sporta denuncia di scomparsa”.

Le forze dell’ordine sono già allertate nelle ricerche, chiunque quindi abbia visto l’auto o l’uomo (in foto) può immediatamente allertare le forze di polizia.

adsense – Responsive – Post Articolo