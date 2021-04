Protocollate nella mattinata le dimissioni da sindaco di Cimitile da parte di Nunzio Provvisiero. Nella lettera ha scritto che la decisione è stata presa per motivi legati alla salute. Da oggi, il sindaco, avrà venti giorni per tornare sui propri passi in caso contrario trascorso il termine il comune sarà commissariato. Si attendono sviluppi.

Felice Sorrentino

