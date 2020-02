CIMITILE. Termina con un pareggio il derby tra Cimitile e San Vitaliano

Bella, combattuta e ricca di emozioni. Possiamo riassumerla cosi la gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di promozione girone C Cimitile San Vitaliano. Nella prima frazione di gioco la gara vede un San Vitaliano proposito, per niente rinunciatario al cospetto della posizione deficitaria di classifica. Al minuto 40 il direttore di gara concede la massima punizione agli ospiti per l’atterramento di Pondo. Ad incaricarsi della battuta è Antonio Marano che dagli undici metri realizza il più classico gol dell’ex. Nella ripresa dopo solo due minuti la formazione ospite colpisce una traversa con un tiro appena all’interno dell’aera di rigore. Dopo la traversa del San Vitaliano, il Cimitile inizia a reagire e a macinare gioco e al 10’ trova il pareggio con una prodezza di Carifi, che con un tocco di pregevole fattura riesce a battere il portiere sanvitalianese. Dopo la rete del pareggio il Cimitile crede realmente nella possibilità della vittoria e mister Galluccio negli ultimi venti minuti inserisce anche l’attaccante Imparato per cercare di vincere l’incontro. L’ultima occasione del match è di marca cimitilese ad un minuto dal fischio finale, con Imparato con non riesce ad impattare la sfera a pochi metri dalla porta avversaria. Termina cosi col risultato di 1-1 il derby Cimitile-San Vitaliano. I granatieri, sfruttando la sconfitta del Ponte, raggiungono il quinto posto a quota 36 punti.

Formazioni

Cimitile: De Riggi, De Sarno, Perella, Ardolino, Visone, Liparuli, Carifi, Aprea, Colonna, Di Meo, De Sapio All Galluccio

San Vitaliano: Paolella, Laudano, Amitrano, Vitale, Rega Francesco, Galeone, Basile, Marano, Pondo, Barra, Ciccarelli. All Iovino

Reti: 40’ Marano ( S. V.), 10’st Carifi ( C )