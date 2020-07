CIMITILE. Un positivo al Coronavirus, ad annunciarlo il sindaco Provvisiero

Torna l’incubo coronavirus a Napoli e provincia. A Cimitile è il sindaco Nunzio Provvisiero ad annunciare alla cittadinanza un nuovo caso di positività al Covid 19: “L’Asl ci ha comunicato che c’è un nuovo caso Covid. Ovviamente resteremo in stretto contatto con la stessa azienda sanitaria per ulteriori aggiornamenti. La raccomandazione che mi preme di fare è quella di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto in caso di assembramenti, così come prescritto, e di lavare e disinfettare le mani”. Il giovane sarebbe finito in terapia intensiva per l’aggravarsi delle sue condizioni fisiche dopo un viaggio all’estero

