CIMITILE. Un altro caso di positività al Covid comunicato dall’ASL oggi nel paese delle basiliche

Apprendiamo dalla Asl di un altro caso positivo sul nostro territorio comunale e, pertanto, i casi attualmente positivi a Cimitile sono 4, tutti facenti parte di nuclei familiari diversi, tutti in buono stato di salute e già posti in quarantena insieme al nucleo familiare di appartenenza.

Come più volte specificato, la Asl sta provvedendo a ricostruire la rete di contatti dei contagiati e a monitorare insieme ai Vigili la situazione.

Vi chiedo oramai da tempo di continuare a prestare attenzione. Insieme, e responsabilmente, dobbiamo imparare a convivere con questo “mostro”, senza allarmismi ma con tanta coscienziosità. Solo se ognuno fa la propria parte possiamo tenere sotto controllo la situazione.

Auguro una veloce guarigione ai contagiati e tanta forza e pazienza a tutti noi.

Buona serata

Il sindaco

Nunzio Provvisiero

