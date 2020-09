“Cinema al Parco” ad Atripalda, domani sera chiusura al Parco delle Acacie con “I Love Radio Rock”. Ingresso gratuito

Domani sera mercoledì 2 settembre alle ore 20.30 presso il Parco delle Acacie di via Appia ad Atripalda, dove si terrà la proiezione del quarto e ultimo film della rassegna di cinema all’aperto “Cinema al Parco”, I Love Radio Rock di Richard Curtis (2009), una commedia musicale dall’animo super rock.

«In onda. Fuori dai confini. Fuori controllo»: è questa la surreale storia ispirata all’esperienza di Radio Caroline, radio pirata che trasmetteva, fra gli anni ’60 e ’70, da una nave ancorata appena al di fuori delle acque territoriali del Regno Unito, in modo da aggirare le vigenti norme in materia di generi musicali, orari e modalità di trasmissione. A bordo della “boat that rocked“, una serie di bizzarri dj diffuse la musica che ha caratterizzato una generazione libera e spregiudicata, conquistando dapprima la Gran Bretagna e poi il mondo intero.

La rassegna ad ingresso gratuito – promossa e patrocinata dall’Amministrazione comunale – saluta dunque con l’ultimo film il pubblico che numeroso, attento e gioioso ha partecipato assiduamente alle altre proiezioni. A tutti loro va il nostro ringraziamento anticipato.

La nuova location rispetto alla consolidata Piazzetta degli Artisti, quella di Parco delle Acacie di via Appia, scelta per andare meglio incontro alle indicazioni sanitarie e logistiche nazionali e regionali per la realizzazione di eventi all’aperto, ha consentito di garantire un numero di 150 posti a sedere, quasi sempre pieni.

Come d’abitudine, grazie alla collaborazione con i volontari della Protezione Civile di Atripalda, i flussi di ingresso e uscita, oltre alla misurazione della temperatura, verrà gestito al meglio per poter consentire a tutti di godere a pieno della serata in completa sicurezza.

La proiezione verrà introdotta come d’abitudine dal saggista e studioso di cinema Paolo Spagnuolo.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e la disponibilità l’Amministrazione Comunale, la Protezione Civile di Atripalda, il service P. Olivieri, e la Puffo Film.

Calendario delle proiezioni

– mercoledì 5 agosto ore 20.30: “The Blues Brothers”, 1980, di J. Landis, 135′

– mercoledì 19 agosto ore 20.30: “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, 2017, di M. McDonagh, 115′

– mercoledì 26 agosto ore 20.30: “Hesher è stato qui”, 2010, di S. Susser, 105′

– mercoledì 2 settembre ore 20.30: “I Love Radio Rock”, 2009, di R. Curtis, 135′



adsense – Responsive – Post Articolo