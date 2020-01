CINEMA. Resilienza il film. Una produzione cinematografica “Lupa”. Riprese in corso

🔊 Ascolta l'articolo

Da pochi giorni sull’isola di Ischia sono cominciate le riprese del lungometraggio “RESILIENZA” della produzione cinematografica “LUPA”. Il film a tema Sociale, probabilmente tratto da una storia vera, queste le prime voci sul progetto, dalla regia di Antonio Centomani ha come interpreti di spicco, Luca Capuano, Maria Guerriero, Giovanni De Filippis, Claudia Conte, Lucianna De Falco e con la partecipazione straordinaria di Antonio Catania. Le riprese si sono spostate da Napoli (nei primi giorni di Gennaio) per poi proseguire fino a Febbraio sull’isola verde. Le prime anticipazioni lasciano trapelare, una drammaticità di fondo, alleggerita però allo stesso tempo dalla freschezza attoriale, di bellezza e professionalità. Non ci resta che aspettare l’evolversi del progetto per scoprire qualcosa in più. In bocca alla Lupa!

