Il circolo Fratelli d’Italia del Baianese è lieto di partecipare alla gioia del portavoce provinciale di Gioventù Nazionale, Pellegrino Peluso, nonché nostro iscritto, per la sua laurea in scienze politiche. Al neo dottore i migliori auguri ed i migliori auspici per un futuro sempre più radioso. Sia in ambito personale che professionale oltre che politico. Ad majora!

