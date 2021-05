CISL FP IrpiniaSannio: avvio del recupero delle indennità non percepite dai lavoratori

Dato mandato agli Uffici Legali della CISL FP IrpiniaSannio per la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori dell’Azienda Ospedaliera Moscati e dell’ASL di Avellino – comunicano il Segretario Aziendale del Moscati Silvestro Iandolo ed il Referente Territoriale Musto Mario Walter.

La Corte Suprema di Cassazione, con l’Ordinanza del 25.01.2021, ha sancito che il personale sanitario turnista ha diritto a vedersi riconosciute le indennità che scaturiscono dal lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali, lavoro straordinario o, in alternativa, il riposo compensativo per prestazioni lavorative rese negli ultimi 5 anni.

Portare avanti le rivendicazioni di sacrosanti diritti è il nostro intento e auspichiamo che non vi siano inutili lungaggini sulla conclusione della questione evitando in questo modo un maggior aggravio di spese per l’Azienda, stante i tantissimi lavoratori che hanno già avviato con noi il percorso.

La fiducia accordataci dai tanti lavoratori va ripagata con fatti ed azioni concrete.

