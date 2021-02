CISL FP IrpiniaSannio: Comune di Ariano Irpino – avviato un costruttivo dialogo nell’interesse dei lavoratori e della città

Si è tenuto ieri il primo incontro tra la Cisl Fp IrpiniaSannio ed il Sindaco del Comune di Ariano Irpino – afferma il Segretario Generale della CISL FP IrpiniaSannio Antonio Santacroce unitamente al gruppo dirigente.

È stata l’occasione che attendevamo dopo una pausa di stallo forzata, per confrontarci su temi organizzativi non più rinviabili.

Quella di ieri possiamo considerarla una “prova tecnica di dialogo”: Il primo cittadino si è detto disponibile ad affrontare tutte le questioni calde a partire dai percorsi che valorizzino le professionalità esistenti nell’Ente e di tutte le problematiche riguardanti il corpo di Polizia Municipale, il settore Tecnico, Amministrativo e Contabile. Chiediamo, nell’ottica della tutela dei lavoratori e di un ottimale funzionamento della macchina amministrativa, che l’Amministrazione Comunale, in tempi stretti, attivi tutte le procedure di competenza fino a raggiungere la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2021 nei tempi che la norma prevede unitamente ai Regolamenti.

Sembra dunque essere stato accolto il nostro invito ad un dialogo costruttivo e siamo quindi soddisfatti e ci auguriamo di poter avviare una nuova fase di dialogo con il Comune di Ariano Irpino ad inizio del nuovo anno e non alla fine.

Rimboccarsi le maniche e guardare unicamente agli interessi della città e dei lavoratori è la nostra parola d’ordine da sempre ma lo è a maggior ragione in un momento storico come quello attuale, segnato dalla crisi di vecchia data e dalla nuova emergenza pandemica – conclude Santacroce.

