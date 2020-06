CITTADINANZA ONORARIA DI SHAMA (LIBANO) A DON MARCO RUSSO, DIRETTORE DELLA CARITAS DELLA DIOCESI DI SALERNO.

E’ giunta oggi a Don Marco Russo, Direttore della Caritas della Diocesi di Salerno, la Cittadinanza Onoraria della Municipalità di Shama (Libano del Sud), per il lungo ed operoso supporto prestato a titolo personale e nella veste di Direttore della Caritas Salernitana alla popolazione libanese. Infatti sin dal 2015 il sacerdote salernitano si è adoperato con i Cavalleggeri Guide al sostegno di importanti progetti umanitari. Un riconoscimento molto importante, considerato che è stato tributato da una realtà musulmano-sciita che ha vissuto il conflitto in maniera pesante, trovandosi proprio a ridosso della Blu Line, sul confine con Israele. Un riconoscimento soprattutto alla Diocesi di Salerno ed allo stesso tempo a Mons. Moretti e Mons. Bellandi, che trovano in don Marco sintesi e rappresentatività di una profonda sensibilità verso realtà geograficamente lontane ma che allargano gli orizzonti locali.

