Clemente Mastella: “Più di 3000 casi covid: rischiamo la tragedia”

Sono più di 3000 i contagiati oggi in Campania. Non si regge più. Ma ancora non si ha la percezione del pericolo sanitario. E rischiamo la tragedia”. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella torna a scrivere un messaggio ai suoi concittadini e non solo sull’allarmante situazione della pandemia nel Sannio e più in generale in Campania. “C’è un divario di percezione tra il rischio sanitario e l’amplificazione di quello economico. Il bivio storico è: se si spinge sulla leva coraggiosa ma complicata per contenere i contagi, ormai sfuggiti di mano, si danneggia l’economia, e invece, senza contenimenti saltano le strutture sanitarie con conseguenze spaventose. Anche da noi inizia ad essere così”.

