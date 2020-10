COMITATO SPONTANEO GENITORI: “RIAPRIAMO LA SCUOLA – AVELLINO”. presidio/flsh mob in favore della riapertura della scuola primaria e secondaria di primo grado nella Provincia di Avellino

Per dare seguito alla lettera indirizzata al Presidente della Giunta regionale della Campania al fine di chiedere la revoca dell’ordinanza n.79 con la quale veniva disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, fatta salva l’integrazione avvenuta con ordinanza n.80, LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 17.30 PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI BORGO FERROVIA si terrà un presidio in favore della riapertura della scuola primaria e secondaria di primo grado nei comuni della provincia di Avellino. L’iniziativa è stata appoggiata anche dal movimento spontaneo Priorità Alla Scuola, nato già nel lockdown a sostegno della riapertura delle scuole, il quale ha lanciato, proprio per il 19 ottobre, una campagna nazionale “La scuola non si chiude, né in Campania, né altrove”: in ben 20 città italiane si manifesterà a sostegno delle famiglie campane che chiedono al Governatone maggiore attenzione alle diverse realtà territoriali ed alla mappa di diffusione del virus e, quindi, l’adozione di misure flessibili e mirate.

Durante il presidio avellinese è prevista anche la partecipazione di genitori di bambini autistici, nel tentativo, di creare una vertenza unitaria per l’apertura della scuola, laddove, la didattica a distanza impedisce, di fatto, a questi alunni speciali di poter esercitare il loro diritto allo studio ed alle famiglie di avere il giusto supporto per un efficace percorso terapeutico-educativo dei propri figli. Sono invitati a partecipare tutti i cittadini che hanno a cuore la tutela del diritto all’istruzione e, in particolare, i genitori con i figli, perché riteniamo che l’emergenza scuola richieda il coinvolgimento dei più piccoli nella riflessione: saranno benvenuti disegni e cartelloni preparati proprio da loro perché è il loro sguardo che vogliamo adottare.

