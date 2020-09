COMIZIANO. Cica, la gattina mascotte non c’è più. Investita da un’auto

L’incidente è stato terribile, un’auto l’ha investita non dandogli scampo. Così è morta Cica la gattina mascotte di una comunità, quella di Comiziano (NA). E adesso l’intera comunità è dispiaciuta, affranta dall’idea di non vederla più in giro, era soprattutto presenza fissa dello “Chalet 1958”. Qui tutti si prendevano cura della gatta non facendole mancare mai nulla e lei era riconoscente. Il dramma è avvenuto in una bella giornata di sole di settembre quando la folle corsa di un’auto se le portata via per sempre e di Cica adesso non resta che il suo dolce ricordo.

