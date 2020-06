COMIZIANO. Tenta il suicidio, salvato 48enne da Poliziotti

I poliziotti del Commissariato di Nola durante il normale controllo del territorio, questa notte a Comiziano, hanno tratto in salvo un 49enne del posto. L’uomo in preda ad un stato di agitazione aveva lui stesso chiamato il 113 chiedendo aiuto. L’operatore del 113, temendo per l’incolumità dell’uomo, ha subito cercato di stabilire un contatto personale cercandolo di tranquillizzarlo e parlandogli per oltre un’ ora e facendosi dire l’indirizzo da dove stava chiamando in modo da inviare una pattuglia. L’uomo che vive solo nel momento dell’intervento dei poliziotti è stato trovato privo di sensi in un ambiente saturo da gas, con il quale aveva deciso di togliersi la vita. Prelevato dal 118 è stato immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Nola. Azione tempestiva degli agenti che gli ha salvato la vita.

