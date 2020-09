COMUNALI 2020. In bassa Irpinia si vota a Quadrelle e Quindici. Ecco i numeri

In bassa Irpinia due sono i comuni interessati al rinnovo dei consigli comunali, ovvero Quadrelle che viene da alcuni mesi di commissariamento dopo la sfiducia al sindaco Simone Rozza che si è ripresentato e compete con un ex sindaco, Nicola Masi. Chiamati alle urne sono 1678 elettori suddivisi in due sezioni, 840 i maschi e 838 gli elettori femmine.

A Quindici, nel Vallo di Lauro il primo cittadino Eduardo Rubinaccio si ripresenta per chiedere all’elettorato un secondo mandato a contrastarlo Franco Grasso. Chiamati alle urne sono 2485 elettori suddivisi in 1241 maschi e 1244 femmine, tre le sezioni.

