Comune di Saviano: Buoni spesa, il Sindaco precisa.

In merito a notizie relative all’assegnazione dei buoni spesa, diffuse in maniera molto approssimative, non provenienti da fonti istituzionali, e nell’ambito del corretto dialogo con i cittadini, il Sindaco avv. Vincenzo Simonelli precisa che l’Ente ha affidato ad un software house la fornitura di un sistema per la richiesta e la elaborazione automatica delle graduatorie degli aventi diritto e verifica quaotidiana della spesa.

L’Amministrazione comunale ha stanziato la somma di € 93.000,00 in più rispetto a quella assegnata dallo Stato, fra l’altro, attribuita al nostro Comune soltanto da qualche giorno.

Tale incremento consentirà un maggiore beneficio a favore delle fasce deboli.

Si è in attesa della installazione della piattaforma che renderà più agevole e veloce la erogazione dei buoni.

