Comune di Saviano: tavolo tecnico sulla realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile.

In riferimento all’istanza di autorizzazione presentata dalla società WINDTRE S.p.A., finalizzata alla realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare GSM, UMTS e LTE 4G in via Traversa Sena e alla comunicazione, fatta nei giorni precedenti dal vicesindaco Carmine Addeo, di voler rigettare tale richiesta, si è tenuto un incontro tra le parti.

Lunedì 25 maggio si è instaurato un tavolo tecnico tra gli ingegneri della telefonia, la società per la realizzazione dei lavori e il Comune di Saviano. Quest’ultimo rappresentato dal vicesindaco Carmine Addeo, dall’assessore preposto Luigi Cappella e dall’ingegnere Luigi Falco.

Dalla presentazione dei tecnici della WINDTRE S.p.a. si evince che la colonna antenna ha un’altezza di 30 metri circa e dovrà essere collocata in un fondo privato. Chiariscono inoltre che l’impianto è a bassa frequenza elettromagnetica, che rispetta tutte le norme, comprese quelle sanitarie e che è stato già acquisito il parere favorevole dell’ARPAC.

Essendo opere di urbanizzazione primaria, in base al Codice delle comunicazioni elettroniche, il comune di Saviano si riserva di indicare le zone specifiche per l’insediamento di tali strutture, facendo ricorso anche ad un proprio regolamento redatto nell’anno 2002. Da quest’ultimo si evince che per l’installazione di tali antenne possono essere utilizzate zone agricole nel pieno rispetto del piano regolatore generale.

Il comitato Tecnico della WINDTRE S.p.a. inoltre ha evidenziato, attraverso una calcografia, quali zone erano di maggior interesse per una migliore copertura di segnale. In considerazione di ciò i tecnici del Comune di Saviano, in un tempo stimato di massimo 20 giorni, indicheranno al gestore WINDTRE S.p.a. i terreni per la realizzazione dell’antenna radio base per la telefonia mobile.

In conclusione si rinvia tutto alla ricerca di valide alternative per il terreno privato di via Traversa Sena. Sperando che vengano rispettate soprattutto quelle che sono le esigenze dei cittadini.

adsense – Responsive – Post Articolo