Comune di Serino: Domenica sera “Serata commemorativa”

Domenica 25 luglio alle ore 19,30 nella piazzetta di Raiano in Serino (AV) si terrà una “Serata commemorativa” organizzata da ACIPeA – Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti – e patrocinata dal Comune di Serino, per ricordare tre giovani Donne serinesi: Gaetana Cirino, Angela Verderame e Cristina Mariconda. T’incontrai in un sogno – Edizioni Gallina è l’ultimo libro di poesia di Lucia Gaeta – Presidente dell’Associazione ospite, nel quale sono raccolte alcune liriche dedicate alle amiche scomparse. Ad allietare la serata in musica sarà a cura del maestro Pietro Mariconda con l’intervento straordinario del trombonista Pino Minucci. Durante la serata si alterneranno interventi dei familiari e/o amici delle tre Donne.

La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto delle misure anti-Covid: è obbligatorio l’uso delle mascherine.