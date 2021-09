Comunicato Giovane Sinistra Bagnoli Irpino

L’Associazione Politica “Giovane Sinistra” di Bagnoli Irpino ha deciso di partecipare alle prossime elezioni amministrative in programma il 3 e 4 ottobre 2021, sostenendo i suoi candidati all’interno della lista nº3 “Bagnoli Fenix” che vede candidato sindaco Dario Di Mauro.

Nonostante la nostra chiara visione politica abbiamo scelto la strada della trasversalità fin dall’inizio. Una scelta che è stata presa dopo un’ attenta riflessione sulle condizioni disastrate in cui versa la politica bagnolese, con mille bande e altrettanti capibastone.

In questo quadro ci siamo chiesti quale sarebbe potuto essere il nostro ruolo, il contributo che, come associazione, avremmo potuto dare al nostro Paese.

Abbiamo individuato nel progetto “Bagnoli Fenix” le stesse prerogative, i nostri stessi obiettivi: Donne e Uomini al servizio del Paese, nell’interesse esclusivo dello stesso. Tutto ciò ha fatto sì che le nostre strade si incrociassero.

Un piano di lavoro nato tra un gruppo civico molto eterogeneo per estrazione politica, dove l’unica organizzazione Politica vera e propria è la Giovane Sinistra con i suoi candidati.

In questi anni abbiamo messo su un Programma di Temi da realizzare e ora, grazie alla nostra iniziativa, abbiamo la possibilità di presentarli al Paese insieme agli amici della lista Bagnoli Fenix.

Oltretutto abbiamo una grossa responsabilità, quella di rappresentare il mondo della sinistra che non è stata capace di trovare la strada per poter partecipare alle elezioni e che non sarebbe stata per nulla rappresentata, se non ci fossimo stati noi in corsa.

Per questo, agli iscritti della Giovane Sinistra, che hanno avuto il coraggio e la determinazione di mettersi in gioco per la prima volta, andrà tutto il nostro appoggio. Con l’augurio che sia una campagna elettorale più costruttiva che distruttiva rispetto alle ultime, cogliamo l’occasione di fare un grosso in bocca al lupo alle candidate e ai candidati di tutte le liste.

Questa volta noi ci siamo!

