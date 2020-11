Comunicato Giovani per la Valle del Sabato: “Non un cenno di esitazione, non un passo indietro”

Noi consiglieri del gruppo consiliare di Cesinali, Giovani per la Valle del Sabato, siamo turbati dall’atteggiamento dei primi cittadini delle comunità di Avellino e Mercogliano e sentiamo di raccogliere e dare man forte all’istanza che coinvolge tutti i territori interessati dagli atti criminosi contestati nel processo “Clan Partenio 2”.

I sindaci delle comunità più rilevanti nella triste vicenda, Avellino e Mercogliano, scelgono di non costituire i Comuni come parte civile nel processo.

Gianluca Festa ad Avellino e Vittorio D’Alessio Sindaco – Io Scelgo Mercogliano a Mercogliano riflettano bene su ciò che stanno scegliendo di ignorare. Così stanno ignorando l’arrivo nel capoluogo del procuratore Giovanni Melillo, del procuratore aggiunto della DDA, Giovanni Cunzo, e dei sostituti procuratori Henry John Woodcock, Luigi Landolfi e Simona Rossi. Ignorano il lavoro dei magistrati D’Onofrio e Cantelmo ma, soprattutto, ignorano il malaffare, l’usura, le estorsioni, i luoghi di incontro che nei due comuni (ma non solo) erano fucina di disegni criminali che solo il tempo, la giustizia e la cultura potranno allontanare definitivamente dalla società civile.

Tempo, giustizia e cultura. Senza anche uno soltanto di questi elementi nulla cambia e sarà destinato soltanto a permanere o ripetersi nuovamente. Ecco che allora è necessario insistere su tutti i fronti, è necessario non risparmiarsi in una lotta che deve coinvolgere tutti, dal singolo individuo alle istituzioni.

Avellino, Mercogliano ed ogni altro comune interessato dalla vicenda (pensiamo a Montella, Monteforte, Serino, Pratola Serra ecc.) devono costituirsi parte civile in questo processo. Altrimenti saremo legittimati a pensare che gli interessi dei clan siano sovraordinati a quelli della cittadinanza.

Condividiamo le parole di Emilia Noviello di Libera Avellino, di Bubba Francesco Iandolo di Avellino Prende Parte – APP, degli altri membri del Consiglio Comunale di Avellino come Luca Cipriano, Amalio Santoro, Dino Preziosi, Nicola Giordano, Ferdinando Picariello, e di altri personaggi politici della città come Giovanni D’Ercole, Nino Sanfilippo, Tony della Pia e Aldo Cennamo ma anche di tutte le altre voci elevatesi da ogni parte politica per evidenziare questa grave mancanza in un momento così delicato.

, .

, !

Giovanni Frulio

Vittorio De Girolamo

Carmen Galluccio

