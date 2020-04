Comunicato stampa dell’Unpli provinciale di Avellino per la morte di Franco Lo Conte.

La prematura morte di Franco Lo Conte ci lascia senza parole. Una persona pacata aperta al dialogo e al confronto e molto impegnata per la promozione non solo di Ariano Irpino ma di tutta l’Irpinia. Fra le numerose iniziative che ha ideato ed organizzato con successo voglio ricordare quella della promozione del nostro territorio presso le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino per avvicinare i giovani alla conoscenza dell’Irpinia a cui chiese e demmo la nostra collaborazione. Una manifestazione curata dalla allora Amministrazione Provinciale di Avellino. Una persona instancabile e sempre presente. È di qualche mese fa la sua telefonata garbata e convincente per incontrarci per l’organizzazione della Fiera ed il coinvolgimento delle Pro Loco. Manterremo in suo onore l’impegno che ci chiese. Manifestiamo il profondo dolore per la sua scomparsa e giungono alla famiglia le sentite condoglianze mie personali e di tutte le Pro Loco irpine.