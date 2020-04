Con il patrocinio del Comune di Serino – Concerto per il Moscati di Avellino

Un omaggio, un ringraziamento in musica. A distanza, ma mostrando quanto più possibile la vicinanza che serve. L’associazione “Il Colore dei Suoni” con il Maestro Sabino Matta, il pianista Nicola Colacurcio e la clarinettista Vanessa Ottaviano dedicherà un concerto speciale, patrocinato dal Comune di Serino, domenica 3 maggio alle 16, a tutti gli operatori sanitari dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino che in questi giorni stanno affrontando l’emergenza Covid-19.

“Con questo gesto simbolico si vuole ringraziare e lodare l’impegno ed il lavoro svolto in questi mesi difficili. E sono contento che il Comune di Serino abbia patrocinato questa iniziativa, che trova il suo motivo nel difficile momento. Medici, infermieri e personale sanitario sono già di per sé chiamati a un lavoro straordinario. In questo momento particolare storico però lo sono ancora di più. E oltre al semplice ‘grazie’ abbiamo deciso senza pensarci su di dar vita a questo progetto. Originale e particolare. Lo trasmetteremo sulla nostra pagina Facebook ‘Il colore dei suoni’, in diretta, per dar modo a tutti di partecipare ed ascoltare anche dopo l’esecuzione live”, ha affermato Sabino Matta.

L’opera eseguita sarà poi donata all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, ha concluso.