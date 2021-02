Contrada (Av): Bilancio delle Persone Positive al Covid in rialzo. Al momento 39 il totale. Ecco il comunicato del Sindaco De Santis

L’ASL di Avellino mi ha comunicato l’esito positivo di 5 tamponi processati per 5 nostri concittadini. Le persone risultate positive stanno bene, non presentano sintomi particolari e sono in isolamento presso la propria abitazione dove asserveranno’ il periodo di isolamento e cura fino al superamento della positività.

Sono state attivate tutte le procedure di contenimento previste e concertate con la ASL competente .Sono 39 i positivi nel nostro Comune. La cittadinanza è invitata ad osservare in maniera ancora più stringente le prescrizioni per il contenimento del diffondersi del virus, le informazioni ufficiali saranno fornite dal sottoscritto mediante il sito del Comune e attraverso i social.

Il Sindaco Pasquale De Santis

