Contrada (Av): Coronavirus, sale a 6 il numero di positivi al Covid 19. Ecco comunicato del Sindaco De Santis.

“Su richiesta del Comune di Avellino è stata notificata a cura del Comune di Contrada ordinanza di quarantena per una persona risultata positiva non residente nel nostro comune che trascorrerà il periodo in attesa della negatività in una abitazione di sua proprietà.

La persona risultata positiva sta bene e non presenta particolari sintomi, si trova in isolamento da diversi giorni insieme alla compagna. Sono state attivate tutte le procedure di contenimento previste e concertate con la ASL competente .

Sale a sei il numero dei positivi presenti nel nostro Comune, si attende la conferma ufficiale di altri tre casi.

La cittadinanza è invitata a mantenere la calma, le informazioni ufficiali saranno fornite dal sottoscritto mediante il sito del Comune e attraverso i social. Insieme affronteremo questa dura prova e insieme ne usciremo anche questa volta.

Nel giorno dedicato ai nostri defunti, la tutela della salute pubblica assume una rilevanza anche maggiore alla luce dell’incremento dei casi di positività nel nostro Paese. Sono sempre più convinto che andare al cimitero per deporre un fiore sulla tomba di un nostro caro sia una cosa importante e insostituibile. Ma il fiore che conta di più è essere presenti quando i nostri cari hanno bisogno di noi. Se si è persa questa possibilità nulla potrà più ripagarci. Il Sindaco

Pasquale De Santis”

