Contrada (Av): E’ andato in scena il Carnevale dei Bambini dell’Infanzia “Ammaturo”

È stata davvero una bella festa di Carnevale quella organizzata ed andata in scena presso la sezione della Scuola dell’ Infanzia “Ammaturo” di Contrada. Artefici di questo goliardico momento di spensieratezza e felicità i “piccini” contradesi, coadiuvati dalla responsabile prof. ssa Maria Pia Mollica e dal valente corpo docente quali le prof. De Rita Carolina, Iandoli Iolanda, Ieppariello Roberta, Nicolino Daniela, Palmese Paola, Picariello Olinda, Romano Sonia, Saccardo Ermelinda, Tucci Daniele. A questo momento di recitazione, canti ed allegria hanno assistito il Sindaco di Contrada dott. Pasquale De Santis, il Presidente del Consiglio di Istituto Daniele Biondi, il Consigliere IC. Forino-Contrada Federico Iannaccone, alcuni rappresentanti dei genitori di Contrada. Un’ atmosfera di familiarità, professionalità e serenità quello offerto dalla sezione dell’Infanzia di Contrada, in un ambiente accogliente, grazioso e curato nei minimi particolari, in un riscontro immediato che si “tocca a pelle” osservando l’armonia, la spensieratezza di questi “piccoli alunni in erba” i quali in un iniziale percorso così curato e seguito, possono solo trasmettere a noi stessi adulti “fiducia” in un futuro migliore. Complimenti a loro e complimenti all’istituzione Scolastica contradese guidata dalla dottoressa Angela Paletta.

adsense – Responsive – Post Articolo