Contrada (Av): Ecco il ritorno in Prima Categoria della squadra di calcio locale l ‘ F. C. CONTRADA

Si aspettava solo la decisione finale del Consiglio Federale Campania e nella tarda serata di ieri è arrivata più attesa che mai. L’ F. C. Contrada ripescata nel campionato di Prima Categoria in virtù della seconda posizione in classifica guadagnata quest’anno nel campionato di Seconda. Un importante traguardo frutto di serio e meticoloso lavoro portato avanti dalla società del Presidente Alato Sabatino, che premia la lungimirante programmazione sia societaria, grazie all’ingresso nel quadro dirigenziale di persone già molto navigate nel mondo del Calcio, come gli stessi Gaeta Aniello nella figura di Direttore Sportivo , De Angelis Immacolato come Direttore Generale, nonché i sempre presenti Alato Valentina e Gaeta Dominique, quanto tecnico sportiva di una rosa di calciatori fatta da uno spumeggiante mix di esperti e giovani, forgiati da un ottimo mister quale Pasquale Buonomo. E già tanti sognano una nuova scalata al Calcio Regionale come in passato lo è stato con il mai dimenticato Contrada Monte Faliesi dell’allora Presidente Addivinola militante per alcuni anni nel campionato regionale di Eccellenza. Sognare è bello, ma il materializzarsi dello stesso sarebbe fantastico. Staremo a vedere quello che capiterà. Intanto Contrada sportiva si gode questo speciale momento scritto ad imperituro nelle pagine della sua storia calcistica. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo