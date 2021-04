Contrada (Av): Gli Auguri di Pasqua del Sindaco De Santis

Serena Pasqua a tutti i contradesi. Ringrazio tutti voi per gli auguri ricevuti, mi avete letteralmente inondato di messaggi bene augurali.

Giunga ad ognuno di Voi l’augurio che questa Santa Pasqua possa rappresentare una rinascita vera con l’auspicio di poter gradualmente ritornare alla normalità, riscoprendo il piacere di una stretta di mano, di un abbraccio o di un pranzo in famiglia finalmente liberi da paure e restrizioni.

Ai malati di questo insensato virus che dovranno trascorrere questa festività in isolamento e lontani dai propri affetti l’augurio di una pronta guarigione e la gioia di ritornare alla propria vita.

“il sole ritornerà a splendere, allora ci ricorderemo della fratellanza che ci ha unito in queste ore terribili e con la tenacia che Dio ci ha dato ricominceremo a lottare perché il sole sia più splendente, perché i fiori siano più belli e perché la miseria sparisca dalle nostre città e dai nostri villaggi”. Il Sindaco Avv. Pasquale

