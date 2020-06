Contrada (Av): Il paese “riprende” la marcia con l’installazione di un binocolo Panoramico Turistico

Neanche il tempo di “assaporare” il ritorno in sella del Sindaco De Santis dopo la brevissima parentesi COVid19, che il Primo Cittadino di Contrada ed il suo entourage si rimettono a lavoro in grande stile con il posizionamento di un binocolo panoramico in piazzetta Sant’Antonio per osservare la bellezza naturalistica dell’amatissimo Monte Faliesi. Il binocolo, custodito per anni presso le sale del Comune di Contrada, era destinato a completare il sentiero del Monte Faliesi. Ragioni di opportunità legate a contrastare fenomeni di vandalismo, hanno reso necessario un posizionamento diverso, che però consentirà a tutta la cittadinanza di godere della splendida visione del Monte. L’opera è stata resa possibile dalla magistrale professionalità della ditta di lavorazioni in ferro del carissimo Vincenzo Iannaccone, figlio d’arte dell’indimenticabile ‘Mast Gino”. Verso costoro e tutti coloro i quali si sono prodigati in tal senso, il Sindaco De Santis si è sentito in dovere di esprimere profondo ringraziamento da parte sua e dell’ Amministrazione Comunale. E beh, dopo tutto cio’ non rimane davvero che ammirare dal vivo le fantastiche bellezze del Monte Faliesi tanto caro ai Contradesi. Da. Bio.

adsense – Responsive – Post Articolo