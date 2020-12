Contrada (Av): Il Sindaco De Santis “Illuminiamo il Natale come segno di Speranza”

“Come già fatto l’anno scorso, si ripete la tradizione delle luminarie natalizie; le strade del Paese da stasera si illumineranno per infondere la magia natalizia in un anno molto particolare per la situazione di emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo.

Tutto sarà diverso ma non per questo sarà meno magico, il Paese illuminato vuole essere un gesto di speranza per vivere questo Natale con gioia ma sempre con le giuste cautele.

Il Natale è innanzitutto una festa religiosa e insieme una festa di vita e di speranza ed è questo il messaggio che la nostra amministrazione vuole dare a tutti i contradesi durante queste feste tristemente segnate dalla pandemia e ha ragionato sulla soluzione migliore per creare un’atmosfera natalizia ma in piena sicurezza.

Visto che non si potrà concretizzare lo stesso calendario dell’anno scorso abbiamo pensato che Contrada si dovesse illuminare perché a Natale un Paese illuminato oltre a darci calore, è anche segno di speranza e di ottimismo e regala soprattutto ai bambini una magia,. nonostante tutto.

A loro va sempre il nostro pensiero e la nostra attenzione perché se con una lucetta riusciamo a strappare un sorriso in più o un allegro stupore avremo raggiunto l’obiettivo sperato.

Grazie sempre alla preziosa e artistica collaborazione della ditta PuntoLuce di Montella e al suo magico affabulatore Gerardo.

Il Sindaco De Santis e l’Amministrazione Comunale.”

