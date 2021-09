Contrada (Av). Il Sindaco De Santis saluta a nome di tutta la Comunità Don Michele Ciccarelli che guiderà la Parrocchia di Borgo Ferrovia.

Contrada saluta il carissimo Don Michele Ciccarelli che continuerà a servire il Signore nella parrocchia di Borgo Ferrovia.

Commovente e suggestiva la cerimonia che proprio ieri ha salutato il suo arrivo nella nuova Casa. Anche il Sindaco di Contrada De Santis a nome di tutta la Comunità, ha voluto dedicare un sentito pensiero a Don Michele. Ecco le sue parole:”

Sei stato per Contrada e la sua comunità non semplicemente un Parroco, ma un amico sincero, discreto e sempre disponibile all’ascolto. Ti saluto con la speranza e l’augurio che possa continuare a ricordare Tutti Noi Contradesi nelle Tue preghiere, in modo tale che anche Noi possiamo continuare a ‘respirarti’. Grazie e buona continuazione del tuo viaggio a servizio del Signore.” Da. Bio.

adsense – Responsive – Post Articolo