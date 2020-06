Contrada (Av) : La Casa Comunale si rifà il look, terminati i lavori durati un anno

Il Comune di Contrada si rifà il look. Un anno di lavori e promessa mantenuta da parte del Sindaco De Santis e del suo entourage in campagna elettorale. Piccoli passi di un cambiamento, un mutamento silenzioso e costante quello portato avanti da questi nuovi interpreti della vita comunale contradese, soddisfatti anche per un altro splendido risultato, vale a dire del fresco finanziamento di un milione e trecentomila euro per l’edilizia scolastica. Intanto il Primo cittadino Avv. To De Santis così esprime la sua soddisfazione e quella della sua Assise comunale per la conclusione dei lavori della Casa Comunale. “La sede comunale di Contrada è la casa di tutti noi contradesi,! Questo è il principio che ha animato questa Amministrazione quando ha deciso che la rivoluzione doveva partire proprio ridando pulizia, dignità e decoro a questo palazzo, che deve accogliere e non respingere, rallegrare e rasserenare e non incupire chi lo frequenta. L’impegno è durato un anno ma alla fine ci siamo riusciti. Abbiamo concluso i lavori di restyling del Comune che hanno interessato sia l’interno che l’esterno degli Uffici. Noi siamo soddisfatti di quanto finora fatto nell’interesse solo ed esclusivo della collettività. Che sia ben augurale per il futuro del Comune la prima promessa di matrimonio post covid del nostro Presidente Franco Balsamo e della sua splendida promessa sposa Roberta. Ringraziamo la famiglia di Vito e Angelina Urciuolo per aver omaggiato il nostro Comune restaurando e pitturando la facciata della propria abitazione adeguandosi allo spirito rivoluzionario e innovativo innanzi richiamato.” Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo