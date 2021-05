Contrada (Av): La comunità piange la scomparsa per Covid di un concittadino. Il Sindaco “Siamo vicino alla moglie ed ai figli”.

“Comunico alla cittadinanza di Contrada il decesso avvenuto presso l’ospedale Moscati di Avellino del signor Angelo Pascale per complicazioni conseguenti al Covid19. La comunità contradese ha tanto sperato e pregato per la sua guarigione ma il male ha avuto il sopravvento, lasciando tutti attoniti e increduli. Siamo tutti vicini all’ adorata moglie Caroline, ai quattro figli e ai parenti tutti in un abbraccio ideale e sentito”. L’Amministrazione comunale di Contrada. Pasquale De Santis

adsense – Responsive – Post Articolo