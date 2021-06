Contrada (Av) : Le artistiche decorazioni nella sentita ricorrenza del Corpus Domini

Contrada si genuflette a Gesù Sacramento. I fiori più belli, più gentili delle radure Contradesi a rendere omaggio al Re dei Re. Il Rione Ospedale amena frazione del Comune alle falde del Monte Faliesi si è movimentata, organizzata in un giorno speciale per tutti. Alla funzione religiosa impregnata di misticismo e di ieraticita ‘ il Primo Cittadino di Contrada l’ Avvocato Pasquale De Santis che ha finito di tinteggiare con gli austeri colori della fascia tricolore la piazza del Carmine già variopinta di mille sfumature policrome di fiori, arazzi e cingillini deposti li dalla gente in onore all’ Altissimo. Contrada non si smentisce e rende onore al Sovrano dei Re e tra l’artistico ed il Divino tratteggia in questo giorno un’alba rosea che scaccia un plubeo tramonto. Daniele Biondi

