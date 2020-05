Contrada (Av): Onorata visita del Vescovo di Avellino Mons. Aiello per la recita del Santo Rosario del giovedì

Ha voluto scegliere Contrada ameno paese alle falde del Monte Faliesi, il Vescovo di Avellino mons. Arturo Aiello per la recita mattutina del Santo Rosario del giovedì . Una visita graditissima che ha davvero lusingato sia la Comunità quanto l’ amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco De Santis, che nell’apprendere dell’arrivo dell’alto prelato, ha voluto accogliere, insieme alla Giunta Comunale, con i migliori onori il Vescovo della Diocesi avellinese. Una piazza Carlo Villa nel rione Ospedale tirata a lucido come nei migliori eventi, e tanta emozione sui volti di tutti i presenti muniti di tutti i dispositivi anti COVID19. Soddisfazione del Primo Cittadino De Santis il quale assieme al “Sindaco Junior” Aldo Zuppa ha tributato al Vescovo il Saluto Istituzionale di rito. Alla stessa maniera il Sindaco De Santis in un post ha tenuto a esternare” Un ringraziamento sentito della amministrazione comunale va a tutti quanti si sono prodigati affinché il Vescovo venisse accolto con tutti gli onori possibili in una piazza ripulita e rimessa a nuovo per l’occasione sotto la direzione dell’assessore alla manutenzione Giovanni Nicolino. Grazie sempre a don Michele Ciccarelli, alla signora Marianna Frungillo, ai dipendenti esterni del Comune Gennaro Capriolo e Antonio Di Santo, alla impresa edile Pennetti Giulio, Pennetti Giuseppe e Urciuolo Michele sempre presenti e attenti alle esigenze della comunità.” Da. Bio

adsense – Responsive – Post Articolo