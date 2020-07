Contrada (Av): Paese in festa per i “Primi” 100 anni della signorina Maria Del Gaizo

Per il Comune di Contrada quello passato è stato un giorno speciale, un giorno di festa. La signorina Maria Del Gaizo ha compiuto 100 anni tra il sempre corrisposto affetto dei suoi cari. Anche l’Amministrazione Comunale del Sindaco De Santis ha voluto rappresentare la sua vicinanza alla centenaria contradese. Infatti proprio il Primo Cittadino, accompagnato dall’Assessore Nicolino, in rappresentanza di tutto il Consiglio Comunale e della comunità, si è recato di primo mattino dalla signorina Del Gaizo, per un bello e dovuto omaggio floreale. A tal proposito ecco le parole postate da parte del Sindaco De Santis per la sua cara concittadina ” Circondata dall’affetto dei suoi cari, la signorina Maria Del Gaizo oggi compie 100 anni. Auguri sinceri da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità contradese ad una persona che da sempre si è contraddistinta per le sue doti morali e religiose. Non si è mai troppo vecchi per raggiungere un altro traguardo o per sognare un nuovo sogno.” Da. Bio.

adsense – Responsive – Post Articolo