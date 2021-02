Contrada (Av): Seconda Vittima di Covid. La vicinanza del Sindaco De Santis alla famiglia colpita da questa scomparsa.

“Devo purtroppo comunicarvi la notizia del decesso del signor Domenico Bassetti già ricoverato presso il nosocomio avellinese, per le complicazioni dovute al contagio da covid-19, contratto nei giorni scorsi.

Tutti lo ricorderanno con il soprannome affettuoso di Cicerone, ragazzo onesto e amico di tutti.

A nome di tutta la cittadinanza contradese, rivolgo un pensiero di vicinanza e di affetto ai familiari tutti.

In questo momento le persone che risultano essere positive nel nostro Paese sono 42, di cui 5 positivi nella giornata di oggi, 1 guarito e 1 deceduto.

Stamattina è stata pubblicata una nuova ordinanza con misure estremamente restrittive al fine di scongiurare un ulteriore diffondersi del virus.

E’evidente, ora più che mai, che le azioni di prudenza e il rispetto delle indicazioni devono essere potenziate al massimo.

Non abbassiamo la guardia continuiamo a dimostrare responsabilità, per mantenere gli ambiti di azione raggiunti e continuare una lotta che si vince insieme. #FORZACONTRADA

