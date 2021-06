Contrada (Av): Si inaugura lo sportello Bancomat BCC di Flumeri e nel frattempo continua la sistemazione della rete viaria

Continuano le ” Grandi Opere” a Contrada in quell’ottica di sviluppo e progresso del Comune alle falde del Monte Faliesi. Avanzano spediti i lavori di sistemazione del tratto stradale di via lavina. Marciapiede quasi ultimato e recinzione campetto da posizionare. D’altro canto é il Sindaco Pasquale De Santis a dare notizia dell’apertura dello sportello Bancomat BCC di Flumeri ”

Inaugurato uno sportello bancomat nel Piazzale Sandulli grazie alla BCC di Flumeri.

Un ringraziamento al dott. Antonio Iorillo e al direttore Fabio Laudati per la fattiva collaborazione e la vicinanza alla comunità contradese.

I lavori eseguiti dalla ditta DueR di Contrada hanno consentito la riqualificazione di un’area del Paese e confermano la qualità elevata nel settore dell’edilizia delle ditte locali. ” Daniele Biondi

