CONTROLLI DA PARTE DEI CARABINIERI DEL GRUPPO FORESTALE DI AVELLINO.

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In particolare:

– a Monteforte Irpino, i Carabinieri della locale Stazione Forestale, a seguito di attività di controllo per la prevenzione degli incendi boschivi, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino una donna del luogo, ritenut a responsabile dell’abbruciamento di residui vegetali derivanti dalla pulizia del suo noccioleto, nell’attuale periodo di divieto assoluto;

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Fori no :

· unitamente a personale dell’A . S . L . di Avellino, a seguito di controlli nel settore agroalimentare , hanno proceduto al sequestro ed alla distruzione di circa 7,5 kg di prodotti ittici (spigole e orate) , oltre ad elevare una sanzione amministrativa dell’importo di 1 . 500 euro , a carico di un ambulante che al mercato di Montoro poneva in vendita tali prodotti privi di sistema di rintracciabilità ;

· a seguito di controlli in materia venatoria, hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 512 euro a carico di due persone che , in agro del Com une di Montoro , esercitavano attività venatoria in fondo incolto ubicato in prossimità di un immobile adibito ad uso abitativo , ad una distanza inferiore ai 100 metri dallo stesso .

