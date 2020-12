CONTROLLI DA PARTE DEI CARABINIERI DEL GRUPPO FORESTALE DI AVELLINO.

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In particolare:

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Summonte :

⋅ hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino due persone ritenut e responsabil i di “ I ntroduzione o abbandono di animali nel fondo altrui ” , “ P ascolo abusivo ” e “ Danneggiamento ” : gli stessi nei comuni di Mercogliano e Summonte , in terreni di propriet à demaniale rientranti nel Parco Regionale del Monte Partenio ed in area SIC (Siti Interesse Comunitario), lasciavano pascolare i loro bovini, in assenza di autorizzazione sanitaria e sindacale dei rispettivi comuni.

Inoltre, i militari operanti accertavano che i circa 100 bovini si muovevano da una località all’altra senza alcun tipo di controllo o custodia: si procedeva pertanto ad elevare ai due soggetti, sanzioni amministrative per la mancata autorizzazione alla transumanza ed assenza dei relativi documenti, per un totale di circa 3.500 euro;

⋅ a seguito dell’ attivit à di controllo inerente alla tutela della fauna, in area boscata di R occabascerana hanno rinvenuto e sequestrato , due lacci in acciaio con un sistema di nodo a cappio utilizzati per la cattura d i cinghiali .

Indagini in corso per l’identificazione dei responsabili;

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Mirabella Eclano hanno elevato una sanzione amministrativa di 516 , 67 euro a carico d el titolare di un a ditta di Torre le Nocelle per l’ errata compilazione del registro di carico e scarico di rifiuti ferrosi ;

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino, a seguito di segnalazione da parte di personale della Comunità Montana “Partenio-Vallo di Lauro”, hanno elevato una sanzione amministrativa di 300 euro a carico del proprietari o di un fondo sottoposto a vincolo idrogeologico, dove veniva accertata la presenza di un fabbricato la cui realizzazione aveva comportato uno scavo/movimento di terra non autorizzato ;

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni, unitamente ai colleghi de ll e Stazioni Carabinieri di Sant’Andrea di Conza e di Lioni , hanno elevato 5 sanzioni amministrative , per un totale di 1.000 euro , a carico di un uomo che deteneva, all ’ interno di una recinzione realizzata con pali in legno e rete metallica, 10 cani di cui 5 cani di razza meticcia, non iscritti alla Banca Dati Regionale dell ’A nagrafe Canina degli A nimali d ’A ffezione e privi di microchip.

