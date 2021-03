CONTROLLI DA PARTE DEI CARABINIERI DEL GRUPPO FORESTALE DI AVELLINO.

Nell’ambito di attività di repressione della caccia di frodo, hanno proceduto al sequestro di un laccio in acciaio , impiegato comunemente per la cattura di cinghiali , rinvenuto legato ad un albero in località boscata di Monteforte Irpino.

Le indagini esperite unitamente ai Carabinieri Forestali della Stazione di Monteforte Irpino hanno portato all’identificazione del presunto responsabile: si tratta di un anziano di Avellino che è stato deferito in stato di libertà in quanto sospettato di aver esercitato l’attività venatoria in periodo di divieto assoluto e mediante l’utilizzo di mezzi vietati;

· hanno denunciato la titolare di un’azienda zootecnica d i Mercogliano ritenut a responsabile di pascolo abusivo : all’esito del controllo i Carabinieri hanno accerta to che era stato abusivamente introdotto un gregge all’interno di un fondo privato di Summonte. Nel corso del controllo i militari accertavano altresì anomalie relative all’identificazione ed alla registrazione degli ovini nonché la mancata comunicazione agli organi competenti circa lo spostamento degli animali ;

· hanno deferito in stato di libertà due persone ritenute responsabili, a vario titolo, dell’illecita gestione di rifiuti : presso un impianto utilizzabile esclusivamente per la raccolta di materiale prodotto dalle aziende locali, venivano illecitamente gestiti i rifiuti provenienti da altri comuni ;

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Avellino hanno denunciato 5 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di attività illecita di rifiuti effettuata in agro del Comune di Avellino, all’interno di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico : all’esito dell’accertamento i militari operanti hanno appurato l’illecito abbruciamento di circa un metro cubo di materiale cartaceo nonché l a gestione di rifiuti speciali e non, in assenza di autorizzazione.

L’area interessata dagli illeciti è stata sottoposta a sequestro;

– i Carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato alla medesima succitata Autorità Giudiziaria l’amministratore unico di un’impresa edile di San Michele di Serino, ritenuto responsabile della realizzazione di due manufatti in assenza di titoli autorizzativi. I due depositi abusivi sono stati sottoposti a sequestro.

