Controlli da parte dei Carabinieri del gruppo Forestale di Avellino.

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino, a seguito di attività di controllo al corpo idrico “Regi Lagni”, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino il gestore di un autolavaggio di Mugnano del Cardinale. L’accesso ispettivo ha permesso di accertare che l’attività operava in modo completamente abusivo e non era in possesso di alcuna documentazione attestante il regolare smaltimento dei rifiuti prodotti dall’autolavaggio. L’impianto è stato sottoposto a sequestro.

Alla medesima Autorità Giudiziaria i Carabinieri della Stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato il titolare di un’azienda agricola di Villamaina dove si accertava che nei box destinati al ricovero dei bovini non c’era la lettiera ed il substrato di letame aveva raggiunto l’altezza di circa 30 cm, comportando la fuoriuscita di liquame. L’intera stalla è stata sottoposta a sequestro.

È stato invece denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento il gestore di un fondo agricolo di Mirabella Eclano, ritenuto responsabile di gestione illecita di rifiuti nonché esecuzione di lavori senza titoli abilitativi in area sottoposta a vincolo archeologico e paesaggistico. Dal sopralluogo effettuato dai Carabinieri della Stazione Forestale di Mirabella Eclano, che hanno operato unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Ariano Irpino, è stato accertato che, in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo, nella citata area era stato depositato un ingente quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi (terre e rocce da scavo). L’area è stata sottoposta a sequestro.

