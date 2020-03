Anche i Vigili di Casamarciano sono sul campo per fare rispettare la nuova ordinanza emessa dal Governo per limitare al massimo gli spostamenti da parte di automobilisti che si mettono in auto senza giustificati motivi. Da stamane diversi controlli effettuati sul territorio di loro competenza e varie contravvenzioni emesse.

adsense – Responsive – Post Articolo