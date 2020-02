COPPA CARNEVALE 2020. Numeri record per la III edizione della Coppa Carnevale.

Dopo il gran successo dello scorso anno, la Coppa Carnevale si supera con numeri da capogiro e tante novità.

L’evento creato da SPORTLAN, SPORT IN TOUR e AICS ha coinvolto ben 102 squadre impegnate nelle categorie “Primi Calci”, “Pulcini” e “Esordienti”. Le partite si sono disputate su 22 terreni di gioco dislocati su tutto il territorio nazionale.

Quarantasette società provenienti da tutta Italia, la maggior parte della provincia di Avellino più le 30 squadre che hanno disputato i preliminari a Roma, Frosinone, Latina, Salerno, Benevento, Napoli e Caserta, per un totale di 102 squadre di calciatori in erba. Sono quasi 1500 le promesse del calcio scese in campo per raggiungere le finali in programma il 22 e 23 Febbraio a Paternopoli.

Gli organizzatori hanno voluto omaggiare la loro terra d’origine, promuovendo tour itineranti ed enogastronomici. E per questo motivo alloggeranno nelle strutture irpine selezionate oltre 500 atleti provenienti da tutto lo stivale con le rispettive famiglie.

Per i più grandi sarà possibile visitare le cantine paternesi, il frantoio oleario e alcuni stand allestiti per l’occasione, mentre i più piccoli avranno l’occasione di apprendere l’antica arte della cartapesta dai carristi storici del Carnevale Paternese. Sarà possibile, inoltre, visitare la “Cittadella del Carnevale” dove i carristi saranno impegnati negli ultimi ritocchi prima del grande evento. Le premiazioni, in accordo con il Comitato del Carnevale di Paternopoli, si terranno nel pomeriggio quando andrà in scena la tradizionale sfilata di carri allegorici. Sarà un modo per far vivere un momento di gioia ai più piccoli e alle rispettive famiglie e far conoscere uno degli eventi più importanti della provincia di Avellino che cresce anno dopo anno e attira sempre più turisti. Alle finali, oltre alle società che dovranno scendere in campo, sono state invitate a partecipare tutte le realtà che hanno creduto nella “Coppa Carnevale”, un evento che merita di crescere e di fare proseliti.

Le squadre prime classificate staccheranno il tagliando per la “Champions Sport in Tour”, torneo interregionale dove parteciperanno tutte le squadre vincitrici degli eventi targati “Sport in Tour” svolti in giro per l’Italia. Oltre ai premi di squadra, saranno assegnate onorificenze individuali, per il miglior portiere, il miglior giocatore e il giocatore che si è distinto maggiormente nel fair play.

L’appuntamento è per il 22 e 23 Febbraio a Paternopoli per una due giorni ricca di calcio e divertimento.

adsense – Responsive – Post Articolo