Coppa Italia: 1-1 con l’Inter, Napoli in finale contro la Juventus

E’ Juventus-Napoli la finale di Coppa Italia. I partenopei si qualificano pareggiando 1-1 con l’Inter al San Paolo – grazie alla 122/a rete in azzurro di Dries Mertens, capocannoniere al time – dopo aver vinto per 1-0 la gara di andata, disputata nello scorso mese di febbraio a San Siro. La partita, soprattutto nel secondo tempo, √® condizionata in maniera evidente dalle difficolt√† fisiche dei calciatori, fermi in pratica da tre mesi e con pochi giorni di allenamento nelle gambe.

adsense – Responsive – Post Articolo