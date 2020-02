CoranaVirus, quarto caso in Campania. Ecco in quale provincia

Ha dato esito positivo in Campania un tampone esaminato oggi relativo a una persona della provincia di Benevento, un uomo di Guardia Sanframondi, (un contatto avuto dalla paziente risultata positiva al coronavirus nel territorio di Caserta). Lo fa sapere la Protezione Civile della Regione, riunita con la propria task force. Si attendono ora le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità; tutte le procedure previste dai protocolli ministeriali sono state già avviate. Se fosse confermata la positività alle ulteriori analisi sarebbe il quarto caso registrato in Campania. Sono risultati negativi, inoltre, tutti i tamponi eseguiti in laboratorio fino alle ore 15 nel centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli. (ANSA)

