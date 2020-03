Coronavirus. 25 positivi nella struttura “Villa Margherita” di Benevento.

Sono stati trasmessi questa mattina dall’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino gli esiti sui tamponi effettuati lo scorso 25 marzo su alcuni pazienti e dipendenti della struttura di “Villa Margherita” di Benevento. “Venticinque – scrive il direttore generale dell’Asl di Benevento, Gennaro Volpe – le persone risultate positive al test per la ricerca della SARS-CoV-2, di cui 7 non residenti nel Sannio e 18 residenti nei seguenti comuni sanniti: Benevento, San Giorgio del Sannio, Ceppaloni, Santa Croce del Sannio, Pago Veiano, Castelfranco in Miscano, Faicchio, Pesco Sannita, Airola, Moiano e Sant’Agata dei Goti”.

