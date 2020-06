259 nuovi casi in Italia, leggermente in flessione rispetto a ieri. I decessi sono 30, mentre i guariti si attestano sulle 890 unità per un totale di 187.615. I ricoverati con sintomi fanno registrare un -129, quelli in terapia intensiva un +2. Rispettivamente sono 1.386 e 105. In isolamento domiciliare 16.177 (-508). In Lombardia 156 positivi nella giornata odierna.

